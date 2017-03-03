先供給、後管理，中市加強取締路外停車場周邊違停

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台中市交通局加強取締路外停車場周邊違停，確實改善停車秩序，大幅增加停車空間。（圖／台中市府提供）

台中市政府交通局持續推動「先供給、後管理」停車秩序改善策略，針對今年農曆年前新闢的東區舊建國市場臨時停車場、西屯區細停2停車場、太平區文中2臨時停車場等3處路外停車場周邊，自3月1日起配合警察局加強取締並移置保管違停車輛，至今已取締22輛汽車、89部機車，未來將持續執法，維持道路與人行空間應有秩序。

為解決台中市商圈、市場及火車站周遭停車格一位難求問題，市府交通局積極找尋國產署、國防部、教育局等單位權管的閒置公有土地，以代管或合作方式由交通局先行闢建臨時停車場。

今年農曆年前已再完成3處路外停車場，包括東區舊建國市場臨時停車場，提供149格汽車格及800格機車格；西屯區細停2停車場，提供43格汽車格及24格機車格；太平區文中2臨時停車場，提供200格汽車格及200格機車格，大幅增加商圈周邊停車空間。

交通局長王義川表示，交通局除持續開闢路外停車場，同時推動人本交通概念，整頓停車場周遭停車秩序，落實「先供給、後管理」改善策略。今年3月1日起，交通局已配合警察局加強取締舊建國市場臨時停車場等3處停車場周邊300公尺範圍內違停車輛的移置保管作業，至今共移置保管22輛汽車、89部機車，除了解決違規停車問題外，同時也恢復道路原有功能、增進行車安全。

「營造人本友善通行空間是進步城市的象徵！」王義川強調，交通局未來將持續開闢路外停車場增加停車供給，並在周邊道路及人行道加強違規拖吊，確實改善停車秩序，讓市民感受更優良的生活空間。

(中時)