L女怨江蕙從未道歉 再爆她找大姊頂罪
台語天后江蕙日前被《周刊王》報導，25年前介入L小姐家庭當小三。L小姐昨(2日)再度於談話性節目《54新觀點》控訴，當時帶著警察前往江蕙住處捉姦，江蕙躲在房間不出來，還向丈夫徐聰明表示：「我為什麼要跟道歉？我死都不會跟她（L女）道歉！」
L女當年收了和解金350萬，又在25年後爆料江蕙當年介入她家庭，引來仙人跳疑雲，名嘴劉駿耀直接問她：「妳這一次希望拿到多少錢？」L女激動否認：「我從來都沒有說過我要錢！」甚至撂話只要江蕙不管透過媒體還是私下跟她說一句對不起，她絕對不會出現在電視上，只求江蕙還她一個公道。
另外L女又指江蕙曾提出和解條件，就是和解書只能寫「徐聰明是跟江蕙大姊江淑女在一起」，但被L女一口拒絕，堅持江蕙要在上面蓋章簽字。據悉，江蕙被抓姦的隔天，的確有赴警局做妨礙家庭的筆錄。
(中時電子報)
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