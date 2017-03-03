教部掌握6大學簽一中承諾書 清大否認

民進黨籍立委陳亭妃今天爆出，國立清華大學與中國方面簽署一中承諾書。(陳亭妃臉書)

針對世新大學、清華大學與中國方面簽署一中承諾書，教育部長潘文忠（左起）、行政院長林全與陸委會主委張小月答覆立委質詢。（姚志平攝）

民進黨立委陳亭妃在臉書爆料，除了世新大學以外，國立清華大學也簽訂「一中承諾書」，對此清大今發出聲明稿，表示校方並未簽署「一中承諾書」，而是「堅持學術交流不涉政治」承諾書，與對岸學校的任何正式約定，均按法令規定事前項教育部申報。

清大表示，2010年起，學校舉辦「兩岸暑期學術交流活動」，依照中國大陸大學，提供的參考範本擬定內容，主要說明活動項目、以及交流期間不涉及政治議題，讓中國大陸師生，能夠順利通過對方的審批程序，來台參與研修活動，並由清大寄發給申請來學校的學生，以及學校承辦老師。

針對外傳清大已簽訂「一中承諾書」，校方表示，清大與對岸學校的任何正式書面約定，均按法令規定事前向教育部申報，網路流傳的承諾書，並非學校對學校的正式約定，而是僅提供給申請來學校研修、並有此需求的師生。

另外，根據《兩岸人民關係條例》第33條之三的第2段提到，書面約定不得有涉及政治之內容，清大說，那份給學生的書面說明書，也只是重申不涉及政治內容，學術交流研究本來就不涉及宗教、商業、政治。

據教育部掌握的訊息，包括中華、中原、朝陽科大、靜宜、世新、清大等6所大學有簽署承諾書，且皆未先向教育部申報，其中清大是唯一一所國立大學。

教育部長潘文忠今早也表示，他了解到清大簽署所謂的承諾書，也抵觸兩岸人民關係條例。根據兩岸人民關係條例第33條之3規定，台灣學校與大陸學校的書面約定合作行為，應先向教育部申報，且合作內容不得違反法令規定或涉有政治性內容。

(中時電子報)