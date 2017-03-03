少一席？高雄綠委：政治問題要再協調

中選會2日提出高屏立委席次可能各減1席，高雄綠委連聲反對，陳其邁另提計算公式，認為比中選會的恰當，劉世芳也說應納入土地面積因素、兼顧南北平衡，邱志偉更直言：「這是政治問題，要行政、立法協商，不是中選會說了算！」

劉世芳今日表示，經過一天討論，高屏立委均認為增減席次應審慎考量，她說，因南北發展長期不平衡，人口自然往北部集中，希望中選會在分配席次時，納入土地面積變數，在不影響南北資源平均分配上重新規畫。

邱志偉補充說，原高雄縣轄區面積廣大，包括岡山區、旗山區加起來超過高雄市三分之二，根本不能只看人口數，依照過去慣例，立委席次每10年檢討1次，但也有人說可以「只檢討、不調整」。

「誰願意自己的縣市被減1席？」他說，蔡英文總統、立法院長蘇嘉全均來自屏東，刪1席立委如何說服地方？席次調整並非單純法律問題，而是涉及政治層次，應透過行政、立法協調，「當年立法院長王金平花多少力氣才協調好？」

陳其邁去年11月即在個人臉書上發文，呼籲「立委選區畫分應法制化」，並建議採用美國分配國會眾議員各州名額時所用過的「漢彌爾頓法」計算，他今日重申，這個算法更符合「票票等值」精神，也更符合憲法依人口比例分配的原則。

(中時)