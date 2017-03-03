興航勞資爭議未解 下月第8度協商

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復興航空去年倒閉，勞資雙方展開強制協商，但今天第7次召開協商會議，雖會議主席提出新方案，但雙方表示仍需思考時間，因此會議無結果，預計下月再召開第8次。

今第7次協商會議歷時約2小時，會前工會召開記者會表示，資方只願意以《勞基法》最低資遣費，以及《大解法》法定2個月工資打發員工，未考慮前幾次會議中，主席提出的方案，希望資方能夠確實落實「加發1.5個月薪資、加工會會員每人10萬元行政費用」的方案。

不過，因興航遲未接受這項方案，工會會後表示，會議主席今天再提出新方案「每名員工加發2萬元」。補償縮水，工會理事吳崇華坦言無奈，但若是資方願意接受，工會也願意考慮。

如果資方仍不考慮、導致下個月的第8次協商繼續破局，吳崇華說，工會將採取法律途徑，包括尋求勞資爭議仲裁、墊償基金等救濟管道。

(中時)