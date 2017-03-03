里長建議美化看板 柯文哲：應通案考量
台北市長柯文哲今天主持萬華區里長座談會，會中里長建議美化中華路上的台鐵通風豎井看板。柯文哲說，台鐵可以賣廣告，要美化市容卻說沒錢，城市美化非個案，應以通案考量。
柯文哲主持「106年市長與里長市政座談會，萬華區第一場」，立法委員林昶佐也到場致意，並表達願意協助與中央溝通事宜。
柯文哲也趁此機會恭喜林昶佐成為新手爸爸，這是支持台北市的人口政策，林昶佐也回覆，身為台北市民，會善用柯文哲的托育政策及補助。林昶佐受訪時說，到場直接了解民眾需求，這樣不用過多的幕僚作業，需要中央協助的也會盡快協助。
仁德里里長許淑惠建議美化位於交通樞紐的中華路及南寧路口的台鐵通風豎井看板，她說，除可改善市容外也能增強城市美感，且台鐵局曾說沒錢可清理看板，而北市府過去曾提過要改成綠美化也沒下文，希望市府能盡快改善市容。
柯文哲回應，台鐵可以透過廣告看板收取費用，要美化市容卻說沒錢，但城市美化部分不是個案，應該統籌做通案考量並處理，尤其產權非屬台北市或是涉及中央時，會指示後續由都發局及文化局做討論。
頂碩里里長李智聰提到，希望加強申請低收入戶生活補助者的審查及訪查工作，避免社會資源遭到濫用。
柯文哲表示，針對政策可能產生疏漏部分，個案由區長處理，通案則由北市府討論找出解決方式。1060303
(中央社)
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