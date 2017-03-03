登八通關越嶺古道1男待援 空勤2度返航
由4人組成的登山隊伍攀登八通關越嶺古道，其中一名男大生昨天失足滑落山壁，腰傷無法行動，警消獲報，出動空勤直升機，礙於天候2度返航，救難人員徒步救人。
這支4人登山隊，從南投入山，打算橫越八通關越嶺古道，3月2日為行程第5天，隊員中的李姓男大生，在海拔高度約1550公尺的「意西拉」失足滑落崩陷的山壁，腰傷無法行動。
花蓮縣消防局獲報後，出動空勤直升機救援，但雲層過厚無法作業，今天上午天候狀況依舊不佳，直升機二度出動，從花蓮玉里運動場起飛共搭載9名救難人員入山，降落大分，然後再步行前往事故地點。
花蓮縣消防局第三大隊表示，從大分到事故地點的意西拉之間山路險峻，路跡也不明顯，救難人員徒步救人是一項艱辛的任務。1060303
(中央社)
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