新泰塭仔圳重劃 新北：尊重各方意見

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新北市政府城鄉發展局今天表示，推動塭仔圳公辦市地重劃案，因逢受拆遷工廠及既有聚落陳情抗爭議題，會依各方意見妥善研擬相關方案，兼顧各界權益。

城鄉發展局表示，新莊、泰山塭仔圳地區原為淡水河洪水平原一級管制區並劃設為農業用地，於民國87年變更為都市發展用地，以市地重劃方式開發，但是現況鐵皮違章工廠林立，公安事件頻傳。

城鄉發展局指出，針對區內未登記工廠部分，以合法設廠為導向協助輔導，提供私有工業用地約77萬坪、公有土地約2萬坪媒合平台供廠商搬遷，也透過勞工局針對工廠勞工進行訪查，協助就業需求。

既有聚落民眾希望自己家園可以原地保留、排除重劃，基於民眾合法的居住權益，城鄉發展局表示尊重，並已研擬合法建物聚落群排除市地重劃範圍方案，將遵循內政部意見辦理後續作業。1060303

(中央社)