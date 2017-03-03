駐瑞典代表處推廣台灣觀光

為介紹台灣之美、吸引更多瑞典觀光客前往台灣觀光、旅遊，駐瑞典代表處2日在斯德哥爾摩喜來登大飯店舉辦「台灣觀光推廣說明會」。

瑞典政府官員、國會議員、外交團、學者、旅行業者、曾赴台灣就學的瑞典交換學生，以及僑團負責人約80人與會。

代表處除邀請數度前往台灣參訪的「台瑞國會議員協會」主席賽柏(Caroline Szyber)及「瑞典戰略研究基金會」主席胡德曼（Lars Hultman）在說明會中現身說法外，另邀請長榮航空駐倫敦分公司派員前來說明公司在歐洲及全球之營運情形，以及介紹前往台灣的最佳飛航服務。

駐瑞典代表廖東周在致詞時表示，台灣雖與北歐之瑞典距離遙遠，但兩國擁有共同的自由、民主、人權等理念，加上台灣富有的自然、人文風光，以及友善的人民，希望未來能邀請更多瑞典友人前往台灣旅遊。

賽柏與賓客分享他訪台經驗時指出，台灣除擁有誘人的美食、美麗的自然景觀，和善及勤奮的人民更是締造亞洲民主典範之重要因素。 賽柏更建議其家人及朋友，未來務必將台灣列為旅遊之地。

另喜愛蒐集「奇石」的胡德曼提及他近期應邀前往台灣訪問時，除藉機參訪花東體驗太魯閣國家公園外，並在當地溪流拾得許多「珍奇異石」，建議喜歡大自然的瑞典朋友可親自前往體驗。

胡德曼並表示他與家人計畫於4月聯袂前往台灣探視在新竹交通大學唸書的兒子。

活動結束前，長榮航空代表在會場中捐贈一張歐洲-臺北豪華經濟艙機票，令說明會增添意外高潮。

說明會之後，賓客除享用駐瑞典代表處準備精緻瑞典美食及中式餐點外，另欣賞代表處錄製名導演馬丁·史柯西斯（Martin Scorcese）在台拍攝電影「沉默」（Silence）的感言影片，以及觀光局提供的台灣旅遊介紹短片，令與會賓客對駐瑞典代表處的精心安排讚不絕口。1060303

(中央社)