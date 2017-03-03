駐瑞典代表處推廣台灣觀光
為介紹台灣之美、吸引更多瑞典觀光客前往台灣觀光、旅遊，駐瑞典代表處2日在斯德哥爾摩喜來登大飯店舉辦「台灣觀光推廣說明會」。
瑞典政府官員、國會議員、外交團、學者、旅行業者、曾赴台灣就學的瑞典交換學生，以及僑團負責人約80人與會。
代表處除邀請數度前往台灣參訪的「台瑞國會議員協會」主席賽柏(Caroline Szyber)及「瑞典戰略研究基金會」主席胡德曼（Lars Hultman）在說明會中現身說法外，另邀請長榮航空駐倫敦分公司派員前來說明公司在歐洲及全球之營運情形，以及介紹前往台灣的最佳飛航服務。
駐瑞典代表廖東周在致詞時表示，台灣雖與北歐之瑞典距離遙遠，但兩國擁有共同的自由、民主、人權等理念，加上台灣富有的自然、人文風光，以及友善的人民，希望未來能邀請更多瑞典友人前往台灣旅遊。
賽柏與賓客分享他訪台經驗時指出，台灣除擁有誘人的美食、美麗的自然景觀，和善及勤奮的人民更是締造亞洲民主典範之重要因素。 賽柏更建議其家人及朋友，未來務必將台灣列為旅遊之地。
另喜愛蒐集「奇石」的胡德曼提及他近期應邀前往台灣訪問時，除藉機參訪花東體驗太魯閣國家公園外，並在當地溪流拾得許多「珍奇異石」，建議喜歡大自然的瑞典朋友可親自前往體驗。
胡德曼並表示他與家人計畫於4月聯袂前往台灣探視在新竹交通大學唸書的兒子。
活動結束前，長榮航空代表在會場中捐贈一張歐洲-臺北豪華經濟艙機票，令說明會增添意外高潮。
說明會之後，賓客除享用駐瑞典代表處準備精緻瑞典美食及中式餐點外，另欣賞代表處錄製名導演馬丁·史柯西斯（Martin Scorcese）在台拍攝電影「沉默」（Silence）的感言影片，以及觀光局提供的台灣旅遊介紹短片，令與會賓客對駐瑞典代表處的精心安排讚不絕口。1060303
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。