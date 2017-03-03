潘維剛籲復權放寬 藍：此時不宜改辦法
宣布參選國民黨主席的前立委潘維剛呼籲降低恢復黨籍的繳款金額。黨中央表示，若單為這次選舉修改繳費辦法將產生後遺症，黨員連署已在進行，不宜在選舉期間修改選舉辦法。
潘維剛今天召開記者會提出6項訴求，包括降低恢復黨籍的繳款金額至新台幣200元、建立便利的黨費繳交機制、主動恢復之前捐款2000元黨員的黨籍。並建議國民黨儘快提供未恢復黨籍的黨員名單供查詢，呼籲更多黨員儘快繳費恢復黨權。
黨中央回應指出，黨員繳納黨費是依據國民黨員繳納黨費辦法規定辦理，國民黨中常會於去年5月25日修正國民黨黨員繳納黨費辦法，將黨員補繳黨費年限由5年下修為4年，以減輕黨員在補繳黨費的負擔。
國民黨指出，現在若單為本次選舉修正國民黨黨員繳納黨費辦法，會產生重大後遺症，譬如，原已補繳黨費的黨員是否退費？此外，將造成黨員不再正常繳納黨費的現象，只在辦理黨內選舉時才繳納黨費，不僅造成黨務發展經費縮減，也會衍生人頭黨員增加，無助黨未來發展。
國民黨表示，今年各項黨職選舉皆以黨員繳納黨費辦法為依據，為維護選舉的公平、公正與穩定性，且黨員連署活動已在進行中，不宜在選舉期間修改選舉辦法。對於各黨主席擬參選人的政見，國民黨予以尊重。1060303
(中央社)
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