藍前青年團長聲明 籲蔡正元克制發言

國民黨政策會執行長蔡正元連日與前總統馬英九辦公室隔空駁火，國民黨3位前青年團總團長今天發出聯合聲明，呼籲蔡正元身為黨內主管應克制發言，潔身自愛、口吐蓮花。

蔡正元昨天在臉書抨擊馬英九對於二二八事件前總統蔣中正「當然有責任」的談話，認為馬英九沒有給蔣中正應有的公道評價，還認為「對綠營無比的忍讓、對藍營無比的苛刻，就是馬英九的本性」。

國民黨前青年團總團長凌濤、林家興和蕭敬嚴今天在臉書上發出聯合聲明指出，蔡正元刻意隱去頭尾，只擷取中間的部分拿來在臉書大肆抨擊，投機取巧、顛倒是非的作為是公眾人物對社會最壞的示範。

凌濤等人指出，馬英九一路走來面對二二八「面對歷史，就事論事；面對家屬，將心比心」的態度，也多次表明「歷史的真相不能遺忘」，希望讓蔣中正的功過並陳，才能還蔣中正公允評價。

聲明指出，蔡正元身為黨內重要主管，不思如何辦理黨務、監督執政黨，卻帶頭內鬥，屢次惡意攻擊前任主席，是破壞黨內團結、親痛仇快的做法。嚴重影響到黨譽，傷害到國民黨在台灣社會的形象，「強烈譴責這樣的行為，也相信公道自在人心」。

聲明說，二二八事件是全體台灣人民要共同面對的歷史傷痛，蔡正元在此時此刻，刻意挑起族群對立，所為何事？接任政策會執行長之後，至今高達9次發言惡意攻擊馬英九，又有何意圖？

聲明指出，目前執政團隊民調低迷，國民黨支持度卻依然沒起色，「我們認為問題主要不在長期克盡職責、勇於為黨辯護的徐巧芯」，也不是幫國民黨拿回政權、創造兩岸和平的馬英九。反倒是與社會脫節的蔡正元與進步價值背道而馳的保守思維與偏激發言，讓年輕人與台灣社會難以與國民黨站在一起。面對這樣的情況，蔡正元「當然有責任」。

聲明也說，義務職、沒領薪水，就可以拋棄應有的責任？懇請蔡正元「不要再當蔡維拉、祭止兀」、「不要再繼續反串」，屢屢救援執政失利的民進黨；「黨內互打」不會獲得支持者的認同，請蔡正元「口吐蓮花、回頭是岸」，不要把消費二二八事件、攻擊馬英九與年輕人當作是自抬身價的提款機。1060303

(中央社)