毒殺金正男 大馬譴責在機場使用VX

已故的北韓領導人金正恩長兄金正男。(美聯社資料照)

馬來西亞警官25日駐守在吉隆坡醫院鑑識部門入口處。(美聯社)

馬來西亞外交部周五譴責毒殺金正男事件,吉隆坡機場竟然出現被聯合國列為大規模毀滅武器的VX神經毒。上月13日,金正男被機場監視錄影器畫面拍到,遭兩女嫌以VX塗抹臉部後,毒發身亡。

《路透社》(Reuters)報導,馬來西亞外交部強烈譴責任何人,在任何情況和地點下,公開使用大規模化學毀滅武器。並聲稱,馬國將與位在荷蘭的禁止化學武器組織(Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons),針對金正男毒殺案,取得進一步聯繫。

馬國外交部聲明指出,馬來西亞沒有生產、儲存、進口、出口任何甲類列管毒性化學物質(Schedule 1 toxic chemicals),包含VX在內,並且每年向禁止化學武器組織作出報告結果。

馬來西亞與北韓幾十年來一直維持友好關係,上月爆發金正男毒殺事件以來,已讓兩國關係瞬間變調,北韓至今並未承認死者為金正男,僅在周四表示有一名北韓公民可能死於心臟病。

北韓領導人金正恩的胞兄金正男,日前在馬來西亞吉隆坡機場被兩名女嫌用VX神經毒殺,消息震驚全球,但是細想VX神經毒是聯合國列為大規模毀滅武器,出現在人來人往的馬來西亞機場,的確相當令人吃驚。

