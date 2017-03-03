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毒殺金正男 大馬譴責在機場使用VX

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金正男
已故的北韓領導人金正恩長兄金正男。（美聯社資料照）
金正男案 查獲可疑化學物
馬來西亞警官25日駐守在吉隆坡醫院鑑識部門入口處。（美聯社）

馬來西亞外交部周五譴責毒殺金正男事件，吉隆坡機場竟然出現被聯合國列為大規模毀滅武器的VX神經毒。上月13日，金正男被機場監視錄影器畫面拍到，遭兩女嫌以VX塗抹臉部後，毒發身亡。

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毒殺金正男第3嫌落網 為印尼籍女嫌男友

《路透社》(Reuters)報導，馬來西亞外交部強烈譴責任何人，在任何情況和地點下，公開使用大規模化學毀滅武器。並聲稱，馬國將與位在荷蘭的禁止化學武器組織（Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons），針對金正男毒殺案，取得進一步聯繫。

馬國外交部聲明指出，馬來西亞沒有生產、儲存、進口、出口任何甲類列管毒性化學物質(Schedule 1 toxic chemicals)，包含VX在內，並且每年向禁止化學武器組織作出報告結果。

馬來西亞與北韓幾十年來一直維持友好關係，上月爆發金正男毒殺事件以來，已讓兩國關係瞬間變調，北韓至今並未承認死者為金正男，僅在周四表示有一名北韓公民可能死於心臟病。

北韓領導人金正恩的胞兄金正男，日前在馬來西亞吉隆坡機場被兩名女嫌用VX神經毒殺，消息震驚全球，但是細想VX神經毒是聯合國列為大規模毀滅武器，出現在人來人往的馬來西亞機場，的確相當令人吃驚。

(中時電子報)

文章來源：Malaysia condemns use of VX at airport; prepares to deport North Korean

關鍵字：金正男馬來西亞北韓VX
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