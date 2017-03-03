縱火報復釀6死命案 兇嫌湯景華判死刑

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湯景華為了報復，犯下6死縱火命案。（本報資料照片／葉德正攝）

（14：49更新）3年前一件口角糾紛官司敗訴，男子湯景華竟計畫縱火報復，去年3月23日凌晨，犯下6死縱火命案，被依殺人罪起訴並建請法院從重量刑，新北地院今下午判決湯男死刑，褫奪公權終身，全案可上訴。湯男到庭聆判，表情鎮定，僅向審判長表示，判決書要幫他寄回家跟給他的律師後，還押看守所。

湯景華2014年4月間和李姓友人到三重龍門路某餐廳用餐，因為當天下雨，李帶了雨傘進入遭制止，與翁樹霖兒子翁祥智以及店長發生口角糾紛，湯提告傷害，官司纏訟2年後去年1月法院判處翁祥智與該店長獲判無罪，湯景華不滿判決結果計畫報復。

湯景華去年3月21日購買汽油後，於3月23日凌晨2時48分，騎機車現身六張街口，身穿雨衣、頭戴安全帽、口罩；2時56分湯二度現身現場，並以竹竿推動監視器攝像頭以利縱火，並在潑灑汽油後點燃報紙縱火，造成翁家6人逃生不及，葬身火窟。

(中時)