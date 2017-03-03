LINE留言板關閉 劉至翰轟：功能本來就很廢
Line新聞平台，除了提供用戶閱讀新聞，還可以分享及留言，不過最近垃圾廣告過於氾濫，逼得官方把留言功能先關閉，對此藝人劉至翰也表示贊同，甚至直指「留言區功能非常廢」。
劉至翰表示留言區關閉是各大媒體該去做的，甚至建議杜絕網路酸民的好方法，就是多分為讚、爛、分享三鍵，尤其分享鍵可讓無責任亂酸的網友，分享到自己FB或社群盡量酸，其他人就免於被「強姦眼睛」，對於留言功能，劉至翰也不諱言表示「非常廢」，甚至只會助長文化與思想低落，更嘲諷媒體關閉留言區才該發起網路公投，因為「酸民有發言權，正常人有不想看的權利，若需要建議開個建議版就好」。
最後更指出留言區根本變成記者挖掘新聞的來源，只要丟個議題讓民眾導風向，然後看那篇點閱率較高就拿來報導，根本無需自己去找新聞素材，直呼「記者真的很好當」，對此也有網友留言附合「看新聞底下的留言真的浪費時間」。
(中時電子報)
關鍵字：劉至翰
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