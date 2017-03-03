重申九二 俞正聲：堅決反對任何形式的台獨分裂行徑

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大陸全國政協3日開幕，政協主席俞正聲將宣讀《中國人民政治協商會議全國委員會常務委員會工作報告》。(陳君碩攝)

大陸全國政協會議今日登場，大陸全國政協主席俞正聲做工作報告。他強調，大陸將貫徹中央對台大政方針，堅持九二共識共同政治基礎，堅決反對任何形式的台獨分裂行徑。

他還稱，要深化政協委員與台灣民意代表機制化交流，加強與台灣基層一線和青年一代交往交流，厚植兩岸關係和平發展民意基礎。加強與海外僑胞聯繫，維護海外僑胞和歸僑僑眷合法權益。

(中時)