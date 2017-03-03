陸政協報告：反對任何形式台獨分裂行徑

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大陸全國政協3日開幕，政協主席俞正聲將宣讀《中國人民政治協商會議全國委員會常務委員會工作報告》。(陳君碩攝)

大陸全國政協3日開幕，根據大會發的政協主席俞正聲報告資料，對於今年的主要任務，在涉台部分，報告提到，要堅持九二共識共同政治基礎，堅決反對任何形式的台獨分裂行徑。深化政協委員與台灣民意代表機制化交流，加強與台灣基層一線和青年一代交往交流，厚植兩岸關係和平發展民意基礎。

根據政協發出俞正聲將宣讀的《中國人民政治協商會議全國委員會常務委員會工作報告》，在2016年工作回顧中提及，堅持九二共識共同政治基礎，堅決反對台獨分裂勢力及其活動。深化全國政協委員與台灣民意代表機制化交流，舉辦第十四屆河洛文化研討會，邀請台灣中華產經文教科技交流協會、百名台灣青年等來大陸體驗式學習考察，開展在大陸就讀台灣學生就業情況調研。

在2017年主要任務則指出：貫徹中央對台工作大政方針，堅持九二共識共同政治基礎，堅決反對任何形式的台獨分裂行徑。深化政協委員與台灣民意代表機制化交流，加強與台灣基層一線和青年一代交往交流，厚植兩岸關係和平發展民意基礎。

(旺報)