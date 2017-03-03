小模遭閨蜜約出姦殺 去年還一起歡度生日

小模還PO上與涉嫌殺害他的梁女合照。（翻攝自臉書）

24歲性侵通緝犯程宇透過22歲女友梁思惠，1日中午將22歲閨蜜陳姓外拍小模約出後性侵殺害，棄屍在台北市南港區八德路廢棄的萬象商場。

據了解，小模去年9月在臉書PO出美麗的公主照，並表示，「第一次生日精心打扮，謝謝所有來參加我生日的人！」小模還PO上與涉嫌殺害他的梁女合照，梁女當初也在臉書PO上「最口愛ㄉOO18歲生日快樂，明年ㄉ18歲生日窩還是要來參一咖！」

不少友人湧入楊女的臉書痛罵「垃圾！」、「出去被車撞死吧！」警方則呼籲，民眾要冷靜，正積極偵辦中。

(中時)