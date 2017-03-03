WBC》袁定文評中華隊 內野守備令人憂

中華隊主戰二壘手林智勝(左)練球。(本報資料照)

球評家袁定文認為中華隊內野守備與跑壘，是經典賽成敗關鍵。(張國欽攝)

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在旅外球員徵召不順下，一般人對中華隊經典賽表現不樂觀，但應邀擔任公視經典賽轉播球評的知名棒球評論家袁定文認為，這反而讓中華隊沒有太大壓力，容易發揮正常水準，不會因國人期望太高，打的綁手綁腳，而且預賽賽程對中華隊相當有利。

袁定文表示，經典賽是短期的比賽，每1場勝負都是攸關晉級的關鍵，尤其第1場贏得勝利，對士氣有很大提振作用。

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他說，中華隊7日首戰以色列，以色列在6日已與南韓交手；8日第2戰對荷蘭，荷蘭7日也與韓國打過；9日對南韓，南韓7、8日已出賽過2場。中華隊與這3隊交手之前，對手都已經出賽，可觀察出他們的實力如何，何況每隊可能首戰都會派王牌投手先發，推測中華隊與另3隊交手不會遇到最強的投手，以A組的賽程安排來看，對中華隊爭取前2相當有利。

中華隊本屆經典賽旅外投手徵召不順，投手群以中職與旅日投手為主體，整體戰力出現「打強投弱」現象。對此，袁定文表示，不只是中華隊，其他各國也是遇到徵召不順的問題，不能因此認為中華隊投手戰力輸人，而且，像這種短期性的比賽只要投手調整得宜，以中華隊的投手戰力，還是能與各國抗衡，這點他倒是不擔心，他比較擔心的內野守備與跑壘。

他指出，陳鏞基不守游擊已有一陣子了，林智勝守2壘能否維持正常水準仍待觀察，另3壘手蔣智賢與1壘手林益全，這2人又不是這兩個位置的金手套內野手，尤其人工草皮球場的來球速度很快，這4人的移動速度能否跟得上，比較讓人很擔心。

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此外，中華隊雖然打擊強，但不可能每次得分都是靠全壘打，務必避免發生跑壘出錯，讓安打發揮到最大的得分效應。

(中時電子報)