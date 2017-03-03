台中歌劇院童話四部曲 彼得潘首演
台中國家歌劇院在春季推出童話四部曲，分別是彼得潘、夜鶯、小木偶、晴空小侍郎等耳熟能詳的枕邊故事，其中由柏林劇團演出的「彼得潘」今晚首演。
台中國家歌劇院藝術總監王文儀指出，首度來台的柏林劇團被譽為「東德戲劇聖殿」，這次的彼得潘版本有別於迪士尼，更貼近原著的故事原型，不太過於甜美，卻讓想像更顯自由，讓觀眾跟著彼得潘進入超現實黑暗冒險童話世界。
王文儀表示，彼得潘自2013年首演後，在各大國際舞台一票難求，全劇音樂由法國雙人女子團體可可蘿絲為劇中演員量身打造，充滿童稚、奇幻的氣息，而貫穿全劇的靈魂人物彼得潘是由薩賓．塔布瑞亞飾演，其精湛演技與高完整度的歌唱技巧，曾以「路德維希二世」榮獲巴伐利亞電影獎最佳新人獎、德國新面孔獎最佳新人獎。
王文儀說，柏林劇團除了劇院吸引人外，還有劇團演員也很珍貴，從20世紀跨越到21世紀，仍然無法被忽視，從嚴肅的浮士德到充滿童趣的彼得潘，都能很生動及深入的演出，劇中從演員、導演的手法到音樂，讓觀眾目不暇給，今晚的首演將帶領台中觀眾進入無限想像的空間。1060303
(中央社)
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