日股收黑 任天堂推新機股價漲

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日本股市在連3天收漲後今天收跌，但電玩遊戲巨擘任天堂因為推出新遊戲主機，股價聞訊攀漲。

日經225指數下跌95.63點或0.49%，收19469.17點。東證指數下挫6.64點或0.42%，收1558.05點。（譯者：中央社陳昱婷）1060303

(中央社)