金門山外溪嚴重汙染 民眾憂影響自來水質
金門山外溪遭油汙和垃圾嚴重汙染，影響金湖地區自來水水質，縣議員陳滄江今（3）日與環保局、工務局、自來水廠和金湖鎮公所會勘，要求盡快拿出根本解決辦法。
陳滄江說，雖然太湖淨水廠可循環淨水，再供應自來水給民眾使用，但做為水源之一的山外溪長期汙染，髒汙沈底發酵、氧化與綠藻繁殖，連帶影響太湖的水質，民眾長期飲用自太湖抽排的自來水，不僅健康堪慮，也大幅增加自來水廠層層過濾淨水的經費。
陳滄江接獲民眾陳情，今天上午會同金湖鎮長蔡西湖、新市里長吳志成、山外里長陳晚開、新湖里長陳文顧與縣府各單位會勘，發現從自強路橋往上游一帶，溪面漂浮大量塑膠袋、飲料盒，且有死魚隨波逐流外，還有大面積疑似廚餘油汙，髒汙景況讓人怵目驚心。
蔡西湖鎮長表示，鎮公所清潔隊在前天打撈溪面漂浮的垃圾，沒想到才過2天又如此髒汙。
陳滄江與會勘單位溝通後，作成3項結論：1、鎮公所盡快清汙，並由環保局查明油汙等汙染來源。2、提供大型廢油收集桶給商家，並勸導勿傾倒廢油進入山外溪。3、工務處盡快清查周邊排水溝節流及住家商戶廢汙水分流有無缺漏待補。
同時，金湖鎮公所也將由里長宣導沿溪住戶以及上游飼養戶，呼籲大家重視山外溪是水源保護區，基於全體鎮民健康飲用自來水，切莫只為自己方便，亂倒垃圾、廢油入溪，以減輕水源汙染現況。
蔡西湖鎮長也建議環保局製作大型警示看板，提醒鎮民與遊客注意山外溪是水源保護區，禁止亂倒垃圾，勸導不聽就開單重罰。
陳滄江表示，金湖鎮民的飲用水衛生及健康最重要，若山外溪能善加整治成山明水秀的親水環境，結合太湖景區，將會是金湖鎮的亮點，而縣府一年編列高達140億元預算，他建議少做曇花一現的施放煙火、或其他華而不實的消化預算活動，若能撥用一筆經費，妥善規畫和用心整治山外溪，讓鎮民安心喝一口好水，才是照顧鄉親的福利德政。
(中時)
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