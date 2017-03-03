單親爸「胸悶」上班自撞亡 胸痛5大警訊別輕忽

胸悶可能是心臟將康出問題的前兆。(圖/康健雜誌提供)

台中市一名單親爸爸為撫養一對智能障礙雙胞胎女兒，白天兼直銷和房仲工作，晚上擔任工廠夜班保全，1日出門上班前曾向女兒表示「胸口悶悶的」，深夜開車時疑似因天冷引發心肌梗塞，自撞分隔島，送醫急救後仍宣告不治，留下兩個女兒無人照顧。

「胸悶」是心臟可能出現問題的一種警訊。「通常症狀出現很久了，因為只持續幾秒鐘，很多人往往忽略嚴重程度，」台大醫院內科部主治醫師王宗道沉痛地說，「女性的表現更不典型，出現疲倦感、失眠、焦慮等不同於心臟病發作的症狀，所以女性死亡率往往更高，因為通常發現時都已經是晚期，治療效果會比較差。」

請辨識你的「胸悶」症狀：

1.狹心症（心絞痛）

在休息、上下樓梯、搬重物、快走等運動過程中，感到像石頭壓住般的胸悶、透不過氣，持續短暫幾秒鐘到數分鐘，休息可好轉。

「冠心病平時沒有症狀，大約要到血管阻塞70％後，才會在活動後感到悶，通常休息一下就好了；如果連走平路都不舒服，血管多已塞到90％以上，」王宗道說明。這時因為血管嚴重堵塞，從有胸悶症狀到突發心肌梗塞的時間可能很短，因此一旦出現胸悶症狀，就應立刻就醫檢查。

2.急性心肌梗塞

因為年齡、性別，心臟病症狀也會不同。30～50歲患者通常有劇烈胸痛；50歲以上常是喘、意識改變、上肢疼痛、昏倒、全身無力；80歲以上則可能沒有胸痛，卻出現肚子痛、噁心、嘔吐的症狀。

「對於年紀大的患者，急診醫學認為只要是腹部以上的疼痛，都需要將心肌梗塞列入可能之一，」振興醫院心臟血管內科主治醫師陳冠群提醒。一旦發生了上述狀況，必須立刻送醫。

3.主動脈剝離

主動脈是人體最大的血管，從心臟出發，到頸部轉彎再往下延伸。血管內有很多分層，會因為高血壓、高血糖、高血脂、胸部外傷、結締組織較為鬆散、吸毒等因素，導致血管內壁破裂，血流衝進內層，到不了全身，就可能引起腦、下肢的壞死，「國外死亡率高達40％，能夠成功進開刀房甚至出開刀房的人只有八分之一，」陳冠群說。

當主動脈剝離時，患者會感覺到胸前強烈的撕痛感，甚至痛感會延伸到後背部；有五分之一的人會因為血液到不了腦部而立刻昏倒，到不了上肢，也會量不到血壓與脈搏，須立刻急診。

4.肺栓塞

通常是下肢出現血栓，血塊回流到肺臟，塞住了肺部血管導致肺栓塞。肺栓塞發病前沒有特殊症狀，在發生初期，因肺臟交換氣體受到影響，會出現喘的症狀，在後期才會出現肋膜胸痛感，有些可能有大小腿紅、腫、熱、痛的症狀。

5.肺部急症

除了心血管的問題外，肺臟的急症也要小心。肺臟雖然沒有痛覺，不會直接以疼痛表現，但肺臟外圍的肋膜一旦受到肺部急症，如肺炎、氣胸、肋膜積液、結核性肋膜炎、膿胸、心包炎等等的刺激，都會造成肋膜痛，容易在深呼吸、咳嗽、翻身時出現側胸有尖銳刺痛的狀況，通常會合併喘的症狀。

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(中時電子報)