教部長日本「神社」是侵略工具 高金素梅被讚

立法委員高金素梅。(高金素梅臉書)

高金素梅質詢教育部長潘文忠。

最近台灣發生兩件有關重建日本神社的事件「牡丹鄉高士神社事件」、「台中市長林佳龍重建神社事件」，讓原住民立委高金素梅十分心痛，她昨天在立法院質詢時，為教育部上一堂「神社」的課，告訴教育部長潘文忠，日本「神社」是當年日本軍國主義發動侵略戰爭的工具之一，是推動殖民地人民「皇民化」的一環，是凝聚對戰爭支持的「洗腦手段」。網友大讚高金素梅是少數幾個對得起稅金的立法委員。

台中市長林佳龍擬花費兩百萬在年底前於台中公園重建日本神社「鳥居」，想藉此「重拾城市光榮感。」，「鳥居」就是日本神社的大門，甚至林佳龍在市政會議中又提到「台中孔廟不是古蹟，只是取代以前的日本神社」，因為是國民黨外來政權粗暴硬蓋的，讓網友直呼太狂了。

原住民立委高金素梅昨日在立法院質詢時，向教育部長潘文忠及教育部同仁上了一課，日本「神社」的真正意義。影片貼在臉書後，被轉發超過1500次，網友大讚「高金委員是立法院裡少數幾個對得起稅金的委員。」

高金素梅質詢部長潘文忠，最近有兩件有關重建神社的事件：「牡丹鄉高士神社事件」與「台中市長林佳龍重建神社事件」，兩件事都引起了議論。高金素梅請教部長，「神社」在他腦海中的歷史座標意義是什麼？是類似「二二八紀念碑」？還是像「中正紀念堂」？

潘文忠回答自己不甚了解。高金素梅當時表示「今天本席要為教育部同仁上一堂『神社』的課。

1937年7月7日，盧溝橋事變，日本展開全面侵華戰爭。

1938年4月1日，日本政府頒布『國家總動員法』，動員所有人力、物力、財力與設施去支援侵略戰爭，動員範圍是『日本、朝鮮、台灣、厙頁島』。

1938年11月3日，日本政府提出『大東亞新秩序』，擴大侵略東南亞與大洋洲的圖謀已顯現。

1939年2月9日，日本政府成立「國民精神總動員委員會」，精神總動員範圍同樣是『日本、朝鮮、台灣、庫頁島』，要這些地區的人民「效忠天皇、膜拜神社，凝聚對戰爭的支持，挺身接受戰爭動員」。那時的規定，膜拜神社同時還要朝日本皇宮的方向遙拜天皇，天皇是神，神社是護國神社。而護『國』神社的『國』，就是發動侵略戰爭的那個軍國主義的日本國。

1940年8月，日本政府提出『大東亞共榮圈』，發動全面亞洲大洋洲侵略戰爭。

1945年日本戰敗投降，日本天皇公開宣布『天皇是人，不是神』。」

高金素梅表示，這幾個歷史事實清楚的顯示，「神社」是當年日本軍國主義發動侵略戰爭的工具之一，是推動殖民地人民「皇民化」的一環，是凝聚對戰爭支持的「洗腦手段」。「重建神社」無關台日友好，「重建神社」是一種推動皇民化意識的表態，是日本軍國主義復辟的一種現象，是一場跨時空的荒謬劇。

高金素梅告訴教育部長與所有教育部的官員，雖然說「上行下效、風行草偃」，但教育是百年大業，我們怎能讓下一代被全世界嘲笑！執政當局常說「讓世界看見台灣」，但「重建神社」卻是讓世界看到台灣復辟日本軍國主義的洗腦工具，這種能見度不要也罷。

(中時電子報)