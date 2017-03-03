永采烘焙坊今起禮券退費，打折照原價兌換

宣布結束營業的永采烘焙坊，從今天起開始提供消費者禮券兌換現金，並未出現兌換人潮。（盧金足攝）

台中市永采烘焙坊因遭實習生及離職員工控訴超時工作，還提出求償金額引發熱議，最後不得不宣布結束營業，從今天（3日）起為消費者持有的禮券兌換現金，但直到下午並未出現兌換人潮，中午只有1名消費者登門退錢，他說，以6000元購買6600元禮券，花到剩2000元，當初雖有打折，兌現時業者以原價退還現金，消費者稱很合理。

永采烘焙坊員工今天從上午11點兌換時間開始，就在餐廳門口處理消費者禮券退費作業，目前未消費的禮券約有10萬元。

永采烘焙坊強調，購買禮券的消費者他們都有記錄，如果沒有來兌換現金，以後也會主動連繫，將兌換的現金匯款給消費者。

市府主任消保官康馨壬表示，永采公司提供禮券退費的公告，請持有禮券的消費者，可以從3月3日至3月16日間，至餐廳營業現場申請，也可以傳真或電子郵件方式申請。

只要是消費者未使用的禮券餘額，其中包括消費者已付費購買及該公司贈送的，業者都會折現退還消費者，無法在兌換時間辦理退費的消費者，也可另電洽業者退費。

(中時)