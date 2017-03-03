單親父意外身故 中市稽查保全公司是否違法

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台中市一名林姓單親爸爸日前車禍身故，留下一對智能障礙的雙胞胎女兒。市府社會局已啟動急難救助機制，協助處理喪葬事宜並持續提供相關資源，全力幫助家屬度過難關。針對這名父親先前任職的保全公司疑似讓員工超時工作，勞工局今天（3日）已前往稽查。

林姓爸爸身故後，社會局已啟動急難救助機制，持續協助其雙胞胎女兒；其中一名目前安置於德水園身心障礙教養機構，市府全額負擔安置費用；另一名原本與父親在社區中同住，領有中低收入身心障礙生活補助，社會局將聯絡其叔叔等家屬，討論後續如何照顧。

社會局指出，目前個案家庭為中低收收入戶，市府除將協助申請喪葬補助與急難救助，也將評估協助申辦低收入戶，並持續提供相關資源，全力幫助家屬度過難關。

至於林姓爸爸生前任職的保全公司，勞工局今日已派員前往稽查，將釐清該公司是否有讓員工超時或連續工作等違規情形，如違反規定，將依勞基法開罰。

勞工局表示，每年均針對保全業等高工時行業進行專案勞動檢查，該保全公司近五年曾13次違反勞基法，其中超時工作4件，勞工局皆已依法裁處。

勞工局呼籲，雇主應關心勞工的健康及定期健康檢查，避免使勞工超時或連續工作，勞工局也將持續針對高工時重點行業進行稽查及宣導，維護勞工職業安全。

(中時)