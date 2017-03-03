單親父意外身故 中市稽查保全公司是否違法
台中市一名林姓單親爸爸日前車禍身故，留下一對智能障礙的雙胞胎女兒。市府社會局已啟動急難救助機制，協助處理喪葬事宜並持續提供相關資源，全力幫助家屬度過難關。針對這名父親先前任職的保全公司疑似讓員工超時工作，勞工局今天（3日）已前往稽查。
林姓爸爸身故後，社會局已啟動急難救助機制，持續協助其雙胞胎女兒；其中一名目前安置於德水園身心障礙教養機構，市府全額負擔安置費用；另一名原本與父親在社區中同住，領有中低收入身心障礙生活補助，社會局將聯絡其叔叔等家屬，討論後續如何照顧。
社會局指出，目前個案家庭為中低收收入戶，市府除將協助申請喪葬補助與急難救助，也將評估協助申辦低收入戶，並持續提供相關資源，全力幫助家屬度過難關。
至於林姓爸爸生前任職的保全公司，勞工局今日已派員前往稽查，將釐清該公司是否有讓員工超時或連續工作等違規情形，如違反規定，將依勞基法開罰。
勞工局表示，每年均針對保全業等高工時行業進行專案勞動檢查，該保全公司近五年曾13次違反勞基法，其中超時工作4件，勞工局皆已依法裁處。
勞工局呼籲，雇主應關心勞工的健康及定期健康檢查，避免使勞工超時或連續工作，勞工局也將持續針對高工時重點行業進行稽查及宣導，維護勞工職業安全。
(中時)
關鍵字：中市單親爸
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。