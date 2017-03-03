鮮肉男星床戰濕吻滾床全都來 粉絲讚「呻吟聲」好聽

該劇有台版《格雷的五十道陰影》之稱。（CHOCO TV提供）

3日晚上6點播出完結篇。（CHOCO TV提供）

兩人在睡袋內調情。（CHOCO TV提供）

森竣霸氣扛綺任祐成。（CHOCO TV提供）

告白戲，左為任祐成。（CHOCO TV提供）

貼身親密背後頂。（CHOCO TV提供）

有台版《格雷的五十道陰影》之稱的原生行動串流影音平台自製劇〈HIStory系列三部曲 - 著魔〉，今（3日）晚6點播出完結篇，也為〈HIStory系列〉畫下完美句點。

該系列於CHOCO TV上架後連三週衝出好成績，不僅社群討論度持續竄升，更出現許多盜版；三部曲主角森竣、任祐成更出面呼籲粉絲「CHOCO TV免費下載、免費收看，完結篇也要請大家繼續支持正版！」

《著魔》一劇敘述因依君（陳沂 飾）的介入，遭到男友江勁騰（森竣 飾）背叛而發生車禍意外的的邵逸辰（任祐成 飾）陷入昏迷，醒後卻發現自己重回4年前與江相遇的那一天。相較於重生後邵的保守、退讓，江勁騰卻步步逼近、強勢求愛，第一集便霸氣扛起邵丟入帳棚，強吻遍全身。

第二集英雄救美，江不僅為保護邵逸辰而跌落山谷，更假裝失憶藉故住進邵家中，緊抓兩人獨處時機的他，不僅鎖喉舌吻、偷爬上邵逸辰的床擁抱睡覺，在廚房齊煮飯時，更使出腐女最愛「背後頂」，粉絲對劇中不斷出現的喘息聲更是讚美不已，在CHOCO TV點評功能露骨表示「呻吟聲太美」、「再吃乾淨點、扒乾淨點！」，更有觀眾留言表示「這題材爽，再多點、跪求續集」、「真的著了你的魔了」。

除了森竣、任祐成飾演的「勁辰CP」，另一對隱藏版CP也現身於昨日播出的第三集中。美強森飾演的慕白陰錯陽差之下救了黑道學長重鈞（李家慶 飾），但救人只救一半，便逃命的他，引發重鈞的好奇，地毯似搜索捕獲慕白後，卻發現對他情有獨鍾，不僅招募進入創辦的社團以便就近「照顧」，更假借社團活動名義，強約慕白隻身赴約，單獨相處的兩人，不僅半裸在睡袋中調情，更是熱吻呻吟樣樣到位。

出身模特兒的李家慶表示，現實生活中的自己與劇中角色相像，對情人都有佔有慾，性格也較霸氣，因此在片場拍攝期間，都會湧出一股想佔有、保護美強森的想法。劇中激情戲感受如何？美強森害躁坦承「難以忘懷、全身都在顫抖」，因為太多肢體接觸，從脖子、背、腰到屁股都被李家慶摸遍了「你真的要負全責！」，李笑著補充因為是半夜的最後一場戲，所以咬牙豁出去了！想像激情時會有什麼反應，全部一次呈現到位。

(中時)