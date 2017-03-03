「沒一方是受害者」凱蒂佩芮撇切奧蘭多因小三

凱蒂佩芮、奧蘭多布魯本月初宣布分手。（圖／達志影像）

凱蒂佩芮澄清和奧蘭多分手沒一方是受害者。（圖／翻攝自katyperry推特）

32歲歌手凱蒂佩芮（Katy Perry）與40歲「魔戒神射手」奧蘭多布魯（Orlando Bloom）本月初宣布分手，兩人濃情密意時曾多次被拍到在海邊約會，而奧蘭多的「露鵰照」更是令人印象深刻，閃電喊切引發外界推測是否遭他人介入，今(3日)凱蒂在推特發文，澄清沒小三、「沒有任何一方是受害者。」

凱蒂佩芮與奧蘭多布魯去年年初在金球獎典禮上結識熱戀，去年底一度傳出分手，不久後他們以行動破除情變傳聞，合體過感恩節，沒想到本月月初雙方發言人閃電證實分手，並強調是在愛與尊重的前提下和平做出決定。

而外媒先前拍到奧蘭多在奧斯卡前派對上和一女調情，期間奧蘭多不時摟住對方纖腰，狂講悄悄話，該女身分後來也曝光，是「Global Green」環保組織總裁千金，但對小三傳聞，凱蒂剛剛發文說：「何不用新方式來過2017？可以繼續和舊愛做好朋友，沒一方是受害者或壞人」，算是間接替奧蘭多洗白劈腿傳聞。

(中時電子報)