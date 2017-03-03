劉世芳再端牛肉 宣告新台17線即將動工
有意參選高雄市長的立委劉世芳，3日在同黨立委邱志偉、高市農會理事長李清讚陪同下召開記者會，再端政策牛肉！劉世芳表示，經多次協調，軍方已同意釋出土地開闢新台17線，北段可望於下半年動工，現只剩南段約23億經費仍待爭取，等完工後將可大幅緩解北高雄交通壅塞問題。
高市議員李柏毅、高閔琳、黃石龍及楠梓、左營區10多位里長也出席這場記者會。高市農會理事長李清讚說，早在前市長謝長廷時代，為改善北高雄交通狀況，即有風聲說要闢建新台17線，但這10多年來皆「只聞樓梯響」，直到去年底才真正有進展。
劉世芳指出，近年來翠華路車流量大，左營、楠梓民眾出入不便，而新台17線向軍方爭取用地，截彎取直，北段從橋頭典昌路口到楠梓德民路口，總經費約9億多元，已獲中央補助7.5億，可優先施工，至於南段部分，未來將繼續向中央爭取23億餘元，往南打通至左營南門圓環。
曾任高市副市長的劉世芳表示，過去市長陳菊亦積極爭取新台17線，但歷任5位國防部長，點頭答應之後均無下文，她當選立委後，多次與國防部、海軍協調，去年底終於獲得軍方同意釋出軍區用地，最快今年下半年即可動土。
邱志偉補充說，由於高雄西側缺乏大型南北向幹道，北高雄民眾尖峰時間要進市區，總是飽受塞車之苦，未來新台17線闢建完成後，不僅左營、楠梓民眾受惠，他選區內的岡山、橋頭居民，也能享受交通新動脈帶來的便利性。
(中時)
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