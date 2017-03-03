中共軍機群飛越宮古海峽 日本自衛隊戰機緊急升空

中通社引述日本新聞網3日消息，日本防衛省統合幕僚監部（總參謀部）發表的訊息說，大陸13架戰鬥機群於2日飛經沖繩本島與宮古島之間的宮古海峽，航空自衛隊出動了戰鬥機緊急升空攔截監視。

防衛省稱，包括戰鬥機和大型轟炸機在內的13架中國軍用飛機，2日一起飛越了宮古海峽上空。同時，3艘艦艇組成的中國海軍艦隊也通過了宮古海峽前往太平洋。日本出動了大批戰鬥機和軍艦進行了跟蹤監視。

防衛省稱，中國的13架軍用飛機群同時飛越宮古海峽，這是迄今為止最多的一次。

環球網報導稱，日本防衛省統合幕僚監部網站2日發布公告稱，2日當天上午至下午，中國1架「運-8」空中預警機、6架轟炸機、6架戰機共計13架軍機，從東海進入沖繩島與宮古島之間空域，並反覆飛越宮古海峽。日本航空自衛隊戰機緊急升空進行了應對，並對中方軍機進行了確認。

據新華社報導，3月2日，中國海軍航空兵轟炸機、殲擊機、警戒機等多型多架飛機，經宮古海峽赴西太平洋某海域，與航經這一海域的海軍遠海訓練艦艇編隊進行了實兵對抗演練。

這次演練以「背靠背」方式組織，參演飛機和艦艇編隊互為對手，先後開展了遠海突擊、對空防禦等多個課目演練，提升了海軍部隊遂行多樣化任務的能力，達到了預期目的。這次演練是海軍年度訓練計劃內安排，不針對特定國家和目標，符合相關國際法和國際準則。

(中時)