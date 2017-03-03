晤俄使涉偽證 美司法部長不碰調查避嫌

美國司法部長塞申斯今天表示，將迴避任何據稱俄羅斯干預美國總統大選的調查，但對於自己在任命聽證會上未披露去年曾會晤俄國大使一事，他堅稱沒做錯事。

根據路透社，塞申斯（Jeff Sessions）在倉促安排的記者會上告訴媒體：「我已迴避涉及川普競選的事。」

塞申斯日前在聯邦參議院的司法部長任命聽證會上，被直接問到是否曾在美國大選期間與俄國特工交換情報，他否認曾接觸俄國官員。

他今天告訴記者，他的回答「誠實且正確」，不過他坦言自己當時「應慢下來」，並提到他是以參議員的身分與俄國大使見面。

塞申斯說：「我在川普競選期間從未與俄國特工或俄國中間人會面。」他還表示覺得不該介入有關競選活動的調查，因為他也曾參與這項競選活動。

美國總統川普則力挺塞申斯，表示民主黨人使得這個議題政治化，稱這起爭議事件「完全是獵巫」。

川普今天在聲明中說，塞申斯「沒有說錯任何話。他的回答應可更精確，不過當時顯然不是故意的」。

「華盛頓郵報」（WP）昨晚報導，塞申斯曾與俄國大使季瑟雅克（Sergei Kislyak）會面，包括去年7月在約有50名大使出席的共和黨全國代表大會傳統基金會（Heritage Foundation）活動上會面，以及9月在他的參院辦公室接待季瑟雅克。

川普今年2月剛換掉國家安全顧問，因為當時任職的佛林（Michael Flynn）被爆出在川普上任前，曾與季瑟雅克談論美國對俄制裁，且佛林在談話內容上誤導副總統彭斯（Mike Pence）。

塞申斯的避嫌舉動，意味他將無法獲得任何相關調查細節簡報。如果聯邦調查局（FBI）決定推動指控，塞申斯將無法介入，左右司法部應否接案一事。

塞申斯宣布避嫌，無助於平息民主黨籍國會議員的疑慮，若干議員要求他下台。

眾議院民主黨領袖裴洛西（Nancy Pelosi）敦促塞申斯辭職，表示「他狹隘的迴避，且拙劣的企圖為自己做偽證辯解」，實在不適當。

眾議院情報委員會的民主黨領袖議員希夫（Adam Schiff）表示，塞申斯未能告訴參院有關會晤的事，他對此的解釋「簡直令人難以置信」。他呼籲塞申斯下台，還說司法部應指派獨立檢察官調查俄國介入大選。

眾院司法委員會民主黨議員也要求FBI，對塞申斯向國會談到與俄國官員聯繫的說法展開刑事調查。（譯者：中央社盧映孜）1060303

(中央社)