金正男案 大馬和禁止化武組織聯繫

馬來西亞外交部今天強烈譴責任何人或組織，在機場使用VX神經毒劑殺害金正男，外交部也積極和禁止化學武器組織（OPCW）保持密切聯繫，調查這起命案。

大馬媒體「中國報」今天引述外交部聲明說，1名北韓男子今年2月13日在吉隆坡第2國際機場遭VX神經毒劑殺害致死事件，外交部對此深表關注。

聲明說，外交部除強烈譴責任何人，在任何地點以及任何情況下使用VX神經毒劑外，並認為在公共場所使用化學武器，將對一般民眾造成危害。

外交部說，禁止化學武器組織也提供大馬部分技術性資料，協助調查。

中國報報導，外交部和禁止化學武器組織密切聯繫，履行禁止化武公約規定的所有義務。

北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男2月13日在吉隆坡第2國際機場遇害，2名涉案女嫌分別來自印尼的25歲席蒂艾沙（Siti Aisyah）和越南的28歲段氏香（Doan Thi Huong），已被控謀殺罪。大馬警方仍積極追緝其他在逃嫌疑人。

北韓籍男子李正哲（Ri Jong Chol，譯音）雖是全案迄今唯一被逮獲的北韓人，但今天上午因拘留期滿，沒有足夠的起訴證據而獲釋，預料稍晚他將被驅逐出境。1060303

(中央社)