已故泰王蒲美蓬年內火化 葬禮為期5天

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泰國前國王蒲美蓬在去年駕崩，預定今年舉行火化葬禮，泰國王室與政府昨天首度召開籌備會議並確認葬禮將舉行5天，日期待國王瓦集拉隆功核定。

蒲美蓬去年10月13日辭世，享壽89歲，依泰國王室法律，國王駕崩至少停靈1年再舉行火化葬禮，目前在大皇宮外的皇家田外正在興建火化亭，整修王室靈車等，至於火化用的薪柴已經備妥，待王室確定舉行葬禮時間。

泰國詩琳通公主昨天與泰國總理帕拉育等內閣官員舉行火化葬禮首次籌備會議，會中確認先王葬禮全程是5天的時間，包括移靈、火化、撿骨、安奉和法會等程序，至於確定日期仍待國王瓦集拉隆功核定。

葬禮舉行期間，會在皇家田廣場設置追思亭，全國各地的指定佛寺都有獻花追思蒲美蓬的儀式，另外，在海外的96個泰國大使館和領事館，將舉行相同的獻花追思活動供泰國民眾緬懷先王。1060303

(中央社)