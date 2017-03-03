中國禁止韓國遊 免稅店將受重創
為反制南韓部署「薩德」，中國大陸政府禁止國旅銷售韓國遊產品。有人預測，隨著訪韓大陸遊客大減，南韓免稅店的銷售額1年將縮水4兆韓元（約新台幣1075億元）以上。
韓國觀光公社和旅遊業界發布的資料顯示，去年訪問南韓的外國遊客共計1720萬人次，中國遊客占半，達806萬。
訪韓中國遊客中約40%為隨團遊客，此次中國政府採取措施後，除了團體遊產品之外，中國旅行社銷售的機票加酒店配套產品也可能受到影響。如此一來，中國遊客減幅有可能達到50%左右。
南韓聯合新聞通訊社報導，按照2015年中國遊客在南韓人均消費2391美元計算，如果中國遊客從806萬人次減半，在南韓消費額將減少96.3573億美元，而韓國免稅店將首當其衝。
據報導，去年南韓免稅店市場營業額為12兆2700億韓元（約新台幣3297億元），72%由外國遊客消費，大部分為中國人。以中國遊客購買額占70%計算，金額大致為8.6兆韓元（約新台幣2311億元）。如果中國遊客減半的情況持續1年，韓國免稅店銷售額將減少4.3兆韓元（約新台幣1155億元）。
有分析認為，免稅店龍頭樂天免稅店將蒙受數兆韓元的銷售損失，而最近兩、三年新生的免稅店甚至可能遭遇倒閉命運。1060303
(中央社)
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