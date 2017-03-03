8名高中生台中腸胃炎 衛生局採樣化驗
8名來自高雄市的中學生昨天到台中市谷關進行校外教學，陸續因上吐下瀉送醫，台中市衛生局今天說，腸胃炎原因可能是食物中毒或諾羅病毒引起，已前往飯店採集檢體化驗。
衛生局指出，高雄一所高中630人分兩批分別入住和平區「龍谷飯店」及「谷關飯店」，晚餐各自於飯店餐廳用餐。昨晚10時左右，有4名學生發生上吐下瀉症狀，由救護車載送至東勢農民醫院就診，今早又有4名學生發生相似症狀送醫。
衛生局表示，8名學生症狀包含嘔吐、腹瀉、肚子痛，就診後皆已出院，農民醫院初步診斷為腸胃炎，由於食物中毒、諾羅病毒均可能導致腸胃炎，上午已前往飯店收集相關檢體進行檢驗。
衛生局說，上午已啟動稽查，前往其中7名學生住宿的龍谷飯店採集環境檢體、食餘檢體及人體檢體，預計7天會有初步結果。谷關飯店則因只有1人，未達2人以上之食物中毒調查標準，但仍將持續觀察，必要時也將前往檢驗。
衛生局提醒，每年1至3月為諾羅病毒好發時節，諾羅病毒傳染力強，目前並無特效藥可治療，常透過糞口途徑傳染，傳染途徑包含未保持良好衛生習慣、和患者密切接觸、接觸或食用患者的嘔吐物或排泄物汙染的食品等。
至於預防方式，衛生局說，如廁後、進食或準備食物前落實勤洗手、做好個人衛生防護，烹製食物時應使用安全的食材來源、食品調理過程應符合衛生條件，食物尤其是貝類等水產品，應徹底煮熟再食用。1060303
(中央社)
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