北港武德宮玉佛琉璃燈 堪稱造價最高

我要評比

雲林縣北港武德宮有別於一般光明燈形式，打造新月形蓮花琉璃燈，外型晶瑩簡約，每顆琉璃燈成本超過新台幣6000元，堪稱是現今造價最高的光明燈。

北港武德宮今天表示，廟宇「點燈」是台灣民間信仰常見的祈福方式，一般宮廟點燈普遍都採取傳統塔式或壁掛式光明燈的簡單架構，武德宮打造獨特的「玉佛延命長壽燈」，從創意到設計，完全出自財神爺鸞文指示。

北港武德宮指出，「玉佛延命長壽燈」呈新月型，底部雕刻白玉佛菩薩蓮座，呈現晶瑩透淨而簡潔的質感，雖然點燈價格較一般廟宇高出2至3倍，今年400多盞「玉佛延命長壽燈」全部額滿。

北港武德宮說，「玉佛延命長壽燈」共有4座，計432顆琉璃燈，高逾2.6米、寬3.5米的宏偉玉佛燈座，單一造價即逾60萬，單顆琉璃燈起造成本超過6000元，堪稱是現今造價最高的光明燈。1060303

(中央社)