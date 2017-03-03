疑感情糾紛 宜市婦人遭前男友砍傷
宜蘭市1名林姓婦人疑似因感情與債務因素，今天在家遭劉姓前男友砍傷，所幸暫無生命危險，警方已循線展開追緝。
據了解，59歲林姓婦人曾與56歲劉姓前男友交往過，後來兩人因感情生變分手。
林婦上午在宜蘭市環市東路二段自家時，劉男疑因債務及傷害官司問題，前往林婦家中理論引起口角。劉男之後一時氣憤，持刀往林婦左腋下猛刺兩刀後，騎乘林婦的機車往羅東方向逃逸；他在離去之前，還疑似將劉婦的存摺印章取走。
林婦受傷之後，立即走到戶外求救，之後由附近民眾報案。
宜蘭縣警察局宜蘭分局說，林婦被送往醫院急救後，目前意識清楚，暫無生命危險，身體較為虛弱。警方已兵分多路，派員前往劉男戶籍地查訪，並針對交往對象及可能去向查緝偵辦中。1060303
(中央社)
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