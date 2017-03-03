消基會呼籲桃園捷運改進五項缺失

我要評比

消基會董事長游開雄（右）、交通委員會召集人許永發，呼籲桃捷改進五項缺失，提高乘客的便利與安全性。（廖德修攝）

消基會下午召開桃園捷運試乘體檢五大缺失改進記者會，呼籲桃捷逐一改善。消基會董事長游開雄表示，主要是針對：票價，指引標示、動線與轉乘規劃，月台與車站、車廂設施，預辦登機服務，消防安全與避難設備等，總共五個問題，希望桃捷訂出改善時間表，以提升旅客搭乘的便利與安全。

消基會交通委員會召集人許永發則表示，最應注重的是安全，尤其有先前香港地鐵縱火案的前例，桃捷應該公布車廂內裝材料是否符合耐燃標準的檢測報告，以及消防設備、消防計劃是否妥當？平日也應加強演練，以確保乘客安全。

票價方面，游開雄則認為，台北到桃園機場的直達車、普通車採單一價160元；但為了便利通勤族的需要，普通車應降為100至120元較為合理。

在指引標示、動線與轉乘規劃方面，消基會認為不夠周詳，這一點應效法台北捷運，像電子看板、轉乘接駁等指標與字體、顏色都要更明顯、放大，達到清晰易懂、一目了然。

預辦登機服務上，桃捷原規劃在台北車站及五股產業園區，這兩站實施預辦登機服務，可掛行李。目前只有台北車站實施，未來如果人潮擁擠，可能會耽誤旅客搭機時間，應該加強宣導，可在五股站預辦登機。

此外，在安全的部分許永發還認為，A12站（機場第一航廈）列車與月台間隙逾7公分，比北捷大安站的4公分，高捷左營站往岡山月台的4.2公分都寬，恐會造成乘客推行李不便，若不小心也會發生摔倒意外，應該改善。

(中時)