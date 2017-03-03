賈靜雯這樣教女 放手讓咘咘滾沙中

賈靜雯趁著今日放晴帶女兒外出。（圖／取自賈靜雯微博）

賈靜雯與修杰楷結婚以來，兩人生活相當幸福，尤其女兒咘咘更是成為「小網紅」，超可愛的模樣讓不少人都成為她的粉絲。如今又與修杰楷懷上二胎的她，今日更趁著陽光露臉，帶女兒外出放風，賈靜雯po出先前咘咘躺在沙裡遊樂的照片，也讓許多網友大讚她讓小孩自由發揮。

賈靜雯與修杰楷極度疼愛女兒咘咘，但兩人對小孩教養也很開放，先前咘咘還是幼兒時期時，他們就已讓她戴著泳圈下水。而自從咘咘發現沙後，宛如發現新大陸，賈靜雯今（3日）就分享，咘咘自從不怕沙後，天天喊著沙子，更肖想「躺在沙裡當美人魚！」

趁著今天太陽露臉，賈靜雯挺著孕肚帶女兒到公園玩，更曬出咘咘先前不受拘束開心躺在沙堆中玩耍的照片，賈靜雯放手讓孩子不怕髒、開心玩耍的教育方式就受到不少稱讚，而挺著孕肚的她，身材則依舊還是纖細，許多網友就等著她生產後，咘咘與妹妹的互動。

(中時電子報)