馬英九在紐約言論 蔡正元：沒錯！
正在訪美的前總統馬英九表示，台灣只有「統一」和「維持現狀」兩種選項，並認為維持現狀並保留統一作為潛在選項是「台灣生存的最佳方式」，日前批評馬英九在二二八立場上太軟弱像「孝子」的國民黨政策會執行長蔡正元表示，馬的言論「沒錯！」
蔡正元3日下午在臉書上表示，馬英九的言論可以解讀為：一、中華民國1911年已是獨立國家，沒有法理基礎再次宣布獨立；二、放棄中華民國轉而宣布成立獨立的台灣共和國，事實上做不到；三、台灣與中國大陸再次統一的選項事實上存在；四、維持現狀可能可以很久，且可能是對台灣人民最好的選項。
蔡正元認為，「在此解讀下，馬英九的言論沒錯！」
(旺報)
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