俞正聲政協報告 反對任何形式的台獨
中國大陸全國政協主席俞正聲今天在工作報告中指出，將堅持「九二共識」，「堅決反對任何形式的台獨」，並加強與台灣基層與青年交流，厚植兩岸關係和平發展民意基礎。
在俞正聲2016年的工作報告中，也有提到堅持「九二共識」、反對台獨，但今年不同的是在台獨之前加上「任何形式」。
中國人民政治協商會議第12屆全國委員會第5次會議下午3時開幕，俞正聲預定向全體政協委員提出的中國大陸全國政協常務委員會工作報告提前公布，當中提及對台工作方針。
報告指出，政協將「貫徹（中共）中央對台工作大政方針，堅持『九二共識』共同政治基礎，堅決反對任何形式的台獨分裂行徑」。
報告並提出，要深化政協委員與台灣民意代表機制化交流，加強與台灣基層一線和青年一代交往交流，厚植兩岸關係和平發展民意基礎。1060303
(中央社)
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