HBL決賽4日登場 網友票選冠軍是它

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HBL高中籃球聯賽決賽將於明天登場，Yahoo TV將直播3月4日至5日為期兩天的精采賽事，同時Yahoo奇摩也公布網友預測冠軍球隊的票選結果，松山高中以過半得票率領先。

Yahoo TV自直播105學年度HBL高中籃球聯賽以來，累積收看次數超過2000萬，平均每場吸引超過9萬瀏覽人次，相當於塞滿7.4座小巨蛋，平均每人瀏覽時間長達55分鐘，觀賽黏著度高。

Yahoo奇摩透露，與高中體總打造的官網，至今累積超過700萬瀏覽量，超過5成流量來自行動裝置。隨著HBL 4強決賽即將開打，Yahoo TV跨螢直播流量可望再創新高。

Yahoo奇摩傳播媒體事業群副總經理邱瀅憓分享，從搜尋趨勢與網友參與洞察HBL決賽熱潮，發現隨戰況越來越激烈，「賽程表/戰況」、「線上直播」關鍵字搜尋量分別激增1.5倍和2倍。

此外，Yahoo奇摩推出HBL冠軍球隊預測票選結果，自2月25日上線，共募集超過5000位網友投票，目前票選結果以松山高中53.9%得票率最高，最具冠軍相；其他各校得票率依序為南山高中32.8%、高苑工商7.2%、能仁家商6.1%。

Yahoo奇摩也公布「HBL四強10大熱搜名人榜」。綜觀男子組排行，松山高中高國豪曾在103學年度HBL冠軍戰中兄弟對決，吸引高度關注，而高超球技更讓他人氣水漲船高，穩坐冠軍寶座；高苑工商當家控衛田浩則排名第2。

女子組方面，以「雙十」成績帶領普門高中大破衛冕軍淡水商工的正妹劉昕妤穩占網友熱搜榜首；而在準決賽時被譽為「生化人」的永仁高中主控方曉晴，雖無緣搶進10大熱搜名人榜，但在網路上仍具有高人氣。1060303

(中央社)