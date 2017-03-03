學術南向 金大與河內大學簽約交流

金大與河內大學簽約，展開學術合作交流（左三是河內大學副校長黃英俊、右三為金大校長黃奇）。（金大提供）

國立金門大學與越南河內國家大學所屬人文社會科學大學簽訂學術交流備忘錄，未來2校將針對學術南向合作領域的教師互訪、研究團隊籌組等工作，攜手共同努力。

金大校長黃奇指出，金門與東南亞有深厚的淵源，並具備有戰地、閩南、僑鄉、酒鄉等多元文化特質，此次能與越南河內國家大學進行學術關係締盟，將有助於雙方學生的交換學習，開拓多元學習視野。

河內大學此行由黃英俊副校長率同該校中文系主任范春石、副主任阮秋賢，在成功大學人文社會科學中心主任陳益源教授的陪同下走訪金門大學，受到校長黃奇與行政、學術主管們的熱烈歡迎。

黃奇指出，此次學術締盟在成大陳益源教授的居中聯繫下，讓金大華語文學系學子未來能透過學術合作管道，前往越南河內大學進行華語教學實習外，其他系同學也能到河內大學進行學習交換。

黃英俊也指出，他是研究16-18世紀的歷史、人文與海上貿易的歷史學者，這回雖然是他第1次到金門，心中卻有很多感觸，期待未來2校在學生實習、交換學習的基礎上繼續往前推展，展開更多元的實質交流。

黃英俊並表示，河內大學非常歡迎金大師生前往學習，除了既有的合作項目外，也歡迎金大學子參與河內大學所主辦的短期東南亞旅行學習計畫，與東南亞各大學有更多的聯繫與交流。

黃英俊並強調，台灣政府正在推動新南向政策，而河內大學非常強調國際化及與世界接軌，金大可藉由此次與河內大學的聯盟之便，把河內大學當成「前門」，繼續拓與東南亞各大學的學術合作聯盟。

作為中間「媒人」的陳益源教授也表示，河內大學是越南頂尖大學，該校中文系更有60年歷史，同時也是成大中文系的學習典範。他並指出，金門位處海峽兩岸之間，是一個重要的著力點，可以同時往台灣及大陸進行聯繫，而金大與河內大學的合作更可以協助政府在「新南向政策」取得推進成果。

(中時)