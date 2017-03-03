姦殺小模兇嫌女友 竟是害慘聖結石的舊愛

姦殺小模兇嫌的梁姓女友，曾與知名YouTuber聖結石交往1年。(取自臉書)

網拍22歲陳姓女模在同為外拍女模的梁女邀約下，慘遭梁女的程姓男友性侵殺害，更被網友起底這位狠心梁女竟是知名YouTuber聖結石舊愛，隨後經紀人也透過簡訊向《中時電子報》證實聖結石確實曾和梁女交往過，其餘不願多談。

聖結石曾與梁女交往1年，分手後慘遭梁女到處放話，指控聖結石劈腿，如今梁女捲入小模命案，才讓梁女與聖結石這段往事再度被起底。早前聖結石也透過經紀人向媒體表示，當時被梁女抹黑從未想過要追究，很驚訝前女友會捲入這起轟動社會各界的小模命案。

小模命案消息曝光後，聖結石也在臉書寫下：「老天有眼，我從來沒有做錯事，那些網路霸凌的人呢？有真的查證過嗎？沒有，因為你們愛挺殺人兇手。」暗指當年遭梁女抹黑劈腿一事。

陳姓小模命案又有新進度，程姓兇嫌透過女友約出陳姓小模到台北市廢棄商場拍攝，性侵勒斃並盜取財物，程男早前又供稱動手時女友也在場，但梁女否認。

(中時電子報)