雙全大啖雞肉 力挺國產禽肉

行政院長林全（左）與立法院長蘇嘉全（右）3日共同出席在立法院舉行的「國產禽品安心享用」記者會，2人並大啖雞肉證明國產禽品安全。（姚志平攝）

行政院長林全（左）與立法院長蘇嘉全（右）吃雞肉，表情很陶醉。（姚志平攝）

行政院長林全、立法院長蘇嘉全兩人今天率立委與政務官大啖鹹水雞、薑母鴨宣示國產家禽產品安全無虞。

林全致詞時表示，風暴尚未脫離，3月底之後機率變小，整個防衛機制包括補償等能夠至5月份，務必做到讓民眾覺得政府有進步、有滿意，這是目標。

(中時)