輔英科技大學大型繫留氣球，監測汙染物

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輔英科大與18家廠商簽訂建教合作聯盟，現場並升起大型監控氣球。（林宏聰攝）

輔英科技大學環境與生命學院院長賴進興與教授林清和，研發「高空3Ｄ汙染物與氣象參數監測系統」，以繫留氣球監測汙染物，並與18家企業建教合作，3日建教合作聯盟簽約，當場升起大型監測氣球，相當壯觀。

輔英科大校長顧志遠說，環境工程與科學系是以師徒制培育學生實作技能，獲企業肯定，成功促成與海光、緯航、誠毅紙器、信鼎技術、益利達資源科技等18家企業的建教合作聯盟，其中海光、誠毅紙器均是500人以上大企業。

今天上午，校方與企業代表舉行環工機電整合實習工廠揭牌儀式，現場升起大型高空環境監測氣球。

環境監測氣球由環境與生命學院院長賴進興、教授林清和共同研發，已申請專利，透過繫留氣球可即時監控各種有害汙染物，提供疏散或擬定災害應變的重要依據。

賴建興指出，這款氣球直徑達3公尺，最高可升高到1000公尺，監控物質包括懸浮微粒、臭氧、二氧化氮、二氧化硫、二氧化碳等。

(中時)