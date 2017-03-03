姦殺小模 凶嫌4年前曾犯性侵拒絕治療

程姓男子涉嫌殺害陳姓網拍女模，早在2013年11月19日程男因妨害性自主罪遭判刑有期徒刑5月，緩刑2年，期間需到三軍總醫院北投分院進行身心治療及輔導教育，但因多次未上課，遭士林地方法院撤銷緩刑，士檢今年1月19日依性犯罪防治法通緝在案，2月16日又因侵占、妨害性自主罪併案通緝，身上背有3項通緝。

24歲程姓男子姓早在2013年就犯下妨害性自主，當時與被害女子達成40萬和解，法官因此給予緩刑2年，期間必須接受身心治療，每月必須向施行保護管束者報到一次，但程多次未到，最後一次是2014年5月5日無故未到醫院報到，拒絕接受身心治療，因而觸犯性犯罪防治法。

士林地檢署在2014年10月到隔年2月約談程男，他都沒有出庭，檢察官在今年1月19日發布通緝。另外，南港警分局偵辦程男侵佔、妨害性自主罪嫌，2月16日併案通緝，目前還在檢方偵辦當中。

(中時)