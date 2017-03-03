兩岸簽署和平協議論壇》楊開煌：追求社會融合更實際

中國大陸研究學會會長、銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌。（圖/易繼中攝）

國民黨主席特別顧問兼大陸事務部主任黃清賢(右一)與政大國關中心美歐所所長吳東野(右二)。（圖/易繼中攝）

中國大陸研究學會會長、銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌今天出席「兩岸簽署和平協議論壇」，會上探討到未來兩岸和平共處的可能模式。楊開煌認為，追求社會面和平是比較實際的方向，而這方面有賴於媒體之作為，在場學者、專家對此意見多表達認同。

中時集團、史記文化共同協辦「兩岸簽署和平協議論壇」，討論主題為「戰爭與和平？台灣人民的選擇？」楊開煌教授也出席這場盛會，並對該議題提出寶貴意見。

由中時集團與史記文化事業所共同舉辦的兩岸簽署和平協議論壇於3日舉行，與會者為淡江大學國際研究學院院長王高成（左起）、史記文化事業社長周世雄、中國大陸研究學會會長楊開煌、史記文化事業董事長鄭旗生、前國安會秘書長胡為真、中國時報副社長張景為、政大國關中心美歐研究所所長吳東野、國民黨大陸事務部主任黃清賢。（圖/季志翔攝）

楊開煌說：「和平分為四種方式，包括文化、政治、經濟與社會層面。其中，文化和平代表人與人之間本能不會想到用武力解決問題；政治和平是以實力為保障的平衡；經濟和平是以尋求利益導向的合作；社會和平則是著重在民間接觸與融合。」

楊開煌表示：「外界通常太過狹隘的把『和平』的定義侷限為政治和平，但在兩岸充滿矛盾局面下，執意追求這方面的成果有所困難。因為談到『和平協議』，現在無論民進黨或國民黨，誰都不敢真正簽下去。此外，經濟和平無法長久，文化和平路途又太過遙遠。目前看起來，兩岸唯有走社會和平最有希望！」

論壇主持人分別為前資政胡為真（右二）與中國時報副社長張景為（右一）。（圖/易繼中攝）

他指出：「大陸已逐漸摸透台灣社會的心態，開始嘗試從社會接觸面下手，例如積極促進青年體驗式交流、開放國營事業實習等，欲吸引更多台灣青年登陸去認識與理解真正的中國大陸。」

楊開煌強調：「現在國民黨應該重新振作，站出來清楚闡述自身理念，透過年輕人容易理解的方式，把兩岸多年來的演變與累積成果講出來，給台灣人另一條選擇道路；另一方面，媒體也要有所作為，要營造社會的正能量，透過傳播宣揚和平理念，並能揭發執政黨衝突導向的錯誤路徑。做對的事情、方向定了，則人自然心安，才能活得有尊嚴！」

國民黨主席特別顧問兼大陸事務部主任黃清賢。（圖/易繼中攝）

對於上述發言，國民黨主席特別顧問兼大陸事務部主任黃清賢亦在場表示贊同。他說：「人民現在要的是，政府你能為我們做什麼？兩岸關係沒有處理好，台海就不可能永續發展，我更不希望台灣的安全、尊嚴與繁榮被剝奪。希望台灣與大陸未來在政治、社會、經濟和文化之間的共同點能彰顯，其中，文化面兩岸間較易取得認同。」

黃清賢強調：「既然和平是需要的，未來還必須思考怎麼結束法理、心理的敵對，走上真正的融合。中華民國憲法是「一中憲法」，我們可以遵守憲法去執行與對岸的溝通，現實環境就是主權重疊、治權分離，以此正視兩岸關係，就能和平解決困境，其實一點都不難！」

(中時電子報)