郝龍斌拋青年政見 青年選公職民調加權

宣布參選國民黨主席的副主席郝龍斌今天公布青年政見，當選主席後將廢除連署門檻，修改初選規則，40歲以下青年黨公職初選民調加權，每年政黨補助金至少提撥10%專款育才。

郝龍斌競選主席辦公室上午舉行青年政見公布記者會，競選辦公室副主委賴士葆、中南部青年代表張鎔麒、黨務青年幹部代表徐巧芯、青年中常委蕭敬嚴、黃復興青年代表金大鈞、台北市中正區青工會長陳孝威及青年黨代表蔡孟軒出席。

郝龍斌指出，他的青年政見主要有4點，第一，廢除所有連署門檻的規定，降低年輕人、新人參政的門檻；第二，修改初選規則，採民調加權，40歲以下的非現任者，民調加權10%；35歲以下加權15%，30歲以下加權20%，希望讓欠缺基礎的年輕人參政跨越門檻。

郝龍斌說，第三，希望每年的政黨補助金，至少提撥10%，專款用於培養年輕世代，包括成立人才銀行、加強校園耕耘、培訓參政能力、資助選舉經費等；第四，4年內，要讓國民黨一半以上的一級主管必須45歲以下，全面年輕化。

徐巧芯以在黨務工作4年經驗指出，很多人批評國民黨缺乏戰鬥力，這跟黨務主管年齡偏高，無法因應網路世代的迅速、翻新有關，因此國民黨年輕化最關鍵的一環就是「讓黨部年輕化」。

賴士葆說，他也支持民調加權，建議在複式選區可以有一定比例的青年保障名額，對於資深民代，則應有機制安排，促進黨的新陳代謝。

黃復興青年代表金大鈞說，軍榮眷子女很多，為什麼他們不加入國民黨、不幫國民黨發聲？因為年輕人在國民黨內不只參政門檻高、沒有資源且沒有舞台，他支持郝龍斌的青年政見。1060303

(中央社)