外媒：陸升級武器 軍費恐雙位數成長
中國大陸今年國防預算即將在5日公布，新加坡聯合早報認為，中國大陸內外形勢依然複雜，共軍正加緊改革並升級武器裝備，還要支應裁軍30萬人等退役安置費用，今年軍費可能恢復雙位數成長。
新加坡聯合早報專欄作者蔡永偉2日發表評論文章指出，過去20多年來，中國大陸軍費幾乎年年雙位數成長，只有2010、2016年例外。其中2016年7.6%的軍費成長遠低於預期，讓許多人士跌破眼鏡。
文章說，外界驚訝的原因在於中國大陸仍面臨南海、朝鮮半島等嚴峻安全挑戰，加上軍方深度改革，有人甚至還預估中國大陸國防預算增幅可能達20%甚至30%。
對於2016年軍費增幅被壓縮，中國大陸官方當時解釋，國防預算制定主要取決於中國大陸國防建設的需要，以及中國大陸經濟發展和財政收入的情況。
文章表示，中國大陸今年內外形勢依舊複雜，共軍正在如火如荼改革並升級武器裝備和技術，還要在今年底完成裁軍30萬人，這都需要經費，包括相應增加編制後多餘人員退役安置等開支。
此外，中國大陸官媒與軍方人士近期頻繁在軍費問題上發聲，文章認為，這似乎在為大幅增加軍費營造有利的輿論環境，並引導中國大陸和國際社會的預期。
文章指出，無論中國大陸軍費再怎麼增加，與美國的差距仍大。可以預見，隨著中國大陸國力不斷提升，接下來還會在國防領域投入相應資源，軍費也會持續上漲，外界疑慮短期內不會消除。1060303
(中央社)
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