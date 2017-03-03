男子三重縱火致6死 一審判死刑

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男子湯景華被控犯下去年3月間新北市三重縱火案，導致6人死亡。新北地方法院今天判處湯男死刑，褫奪公權終身。全案可上訴。

全案緣於湯景華之前因故控告翁姓男子涉嫌傷害，因翁男獲判無罪，他懷恨報復，去年3月23日涉嫌到新北市三重區縱火燒死翁家6口，新北地檢署依殺人罪起訴湯景華。1060303

(中央社)